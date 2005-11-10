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Renate, Alessandro Rossi resta in nerazzurro: confermato in prima squadra
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Alessandro Rossi resta in Prima Squadra anche nella stagione 2026/2027: il club ne premia la crescita, l'impegno e il lavoro svolto durante il primo anno di apprendistato.
Alessandro Rossi vestirà ancora la maglia del Renate nella stagione 2026/2027. Dopo un anno di crescita e apprendistato, il club ha confermato la sua permanenza in organico.
Renate, ufficiale la conferma di Alessandro Rossi nell'organico della Prima Squadra
Dopo una prima stagione di "apprendistato", nella quale ha saputo distinguersi per impegno, disponibilità e contributo quotidiano al lavoro del gruppo, Alessandro Rossi farà parte dell'organico della Prima Squadra anche per la stagione 2026/2027.
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