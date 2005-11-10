Ufficiale Como 1907 Femminile, in difesa arriva De Rita. Lo scorso anno era al Sassuolo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como 1907 Femminile si dice "lieto di annunciare l'ingaggio di Aurora De Rita, difensore classe 1999, dal Sassuolo Women.

Reduce dalla settima stagione consecutiva in Serie A Women, De Rita può contare su un bagaglio di oltre 100 presenze nella massima serie, collezionate tra Empoli, Sampdoria e Sassuolo. Un percorso importante, che ha visto il difensore classe 1999 indossare anche la divisa della Nazionale italiana Under 23.

De Rita porta al Como 1907 Femminile grande esperienza, costanza, energia e leadership ad una squadra che si appresta ad affrontare un nuovo capitolo storico. Con il Como 1907 che si appresta ad affrontare la Serie A Women per la prima volta nella sua storia, la conoscenza e l'esperienza di Aurora saranno fondamentali sia dentro che fuori dal campo".

Queste, le sue prime parole dopo la firma, sempre rilasciate ai canali ufficiali del club: "Sono molto contenta di essere qui, è un progetto ambizioso e non vedo l'ora di cominciare. Sono certa che questa esperienza mi darà tanto sia dal punto di vista tecnico che umano".

Hanno chiuso il tutto le parole dell'Head of Women's Football Heather O'Reilly: "Aurora è un ottimo innesto per la nostra squadra, è una giocatrice affidabile che mette in campo molta energia, non vediamo l'ora di averla sul campo con noi".