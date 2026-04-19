Bologna, Italiano: "Percorso in Europa positivo. Settimo posto? Obbligati a crederci"

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 33^ giornata di Serie A.

C'è rammarico di non aver visto il solito Bologna giovedì?

"Il problema vero è stato all'andata. Volevamo fare una partita diversa, ma loro non ce l'hanno permesso. Il valore loro non si discute e il percorso in Europa è stato molto positivo. Devi essere bravo a trarre grandi insegnamenti per alzare il livello. Loro hanno giocatori di grande qualità e sta pagando per il calcio inglese. Adesso, nelle ultime partite in campionato, dobbiamo onorare al meglio e cercare di crescere ancora".

Il settimo posto è ancora possibile?

"Fin quando la matematica non determina nulla, abbiamo l'obbligo di cercare di fare più punti. Ora l'ottavo posto è da blindare, ma ci sarà da correre in queste ultime partite: calendario complicato, ma giocheremo liberi di testa e proveremo ad aggiungere punti".

7 cambi: serve freschezza?

"Siamo arrivati venerdì alle 5 del pomeriggio, i viaggi sono pesanti. Abbiamo a disposizione una squadra di valore, con giocatori forti in tutti i ruoli. Oggi esordisce Helland, ragazzo per me di valore e lo testeremo".