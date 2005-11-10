Ufficiale
Al Renate arriva Gattuso. Sarà lui l'allenatore delle pantere nerazzurre: contratto biennale
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Dopo l'addio con il tecnico Luciano Foschi, il Renate ha sciolto le riserve per il futuro, nominando oggi il nuovo tecnico, che sarà poi operativo a partire dal 1° luglio: la guida della prima squadra è stata affidata a Giacomo Gattuso, che con le pantere brianzole ha sottoscritto un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota:
"Siamo lieti di annunciare che a partire dal 1° luglio Giacomo Gattuso sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.
Per l'allenatore comasco contratto biennale fino al 30 giugno 2028.
Una nuova storia da scrivere. Una nuova sfida da vivere. Un solo obiettivo: crescere insieme.
Benvenuto nella casa delle pantere nerazzurre, Mister".
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