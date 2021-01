Bologna, Mihajlovic: "Ai punti avremmo meritato di vincere. Serviva più cattiveria"

Sinisa Mihajlovic ha commentato così il pareggio contro la Fiorentina in sala stampa: "Ai punti, in base alle occasioni create, avremmo dovuto vincere, ma quando non ci si riesce è comunque importante non perdere. Abbiamo tenuto più noi il pallino del gioco senza correre troppo rischi e dal punto di vista difensivo sono tanto soddisfatto. Oggi va bene così anche se serviva magari più cattiveria in avanti, per osare qualcosa in più. Alla fine la giudico un’ottima partita contro una squadra forte e tecnica. Mercato? In base alla partita di oggi sembra che non ci manca nulla, ma se riusciremo ad individuare qualche giocatore utile la società farà di tutto per portarlo da noi".