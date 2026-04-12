Live TMW Bologna, Moro: "Sono cresciuto come giocatore. Qui sto benissimo"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro il Lecce nella trentaduesima giornata della Serie A 2025/26 (2-0 il risultato finale firmato dalle reti di Freuler e Orsolini), è intervenuto Nikola Moro. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.26 - Inizia la conferenza stampa di Nikola Moro.

Cosa significa questa vittoria prima della trasferta di Birmingham?

"Vincere in casa è sempre bello. Quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà al Dall'Ara e non so il perché. Oggi siamo stati bravi per tutti i 90'. Successo meritato che ci permette di dare continuità dopo Cremona".

È questa la sua miglior stagione sotto le Due Torri?

"Sono cresciuto come giocatore dopo 3 anni e mezzo. Qui sto benissimo e voglio dare continuità di prestazioni".

Si è fatto un'idea del perché del crollo di inizio anno solare?

"Non lo so, ci sono partite in cui giochiamo bene ma al primo errore ci puniscono. Anche se commettiamo un singolo errore, è quello che ci punisce. Ora fino alla fine dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime partite".

Come avete vissuto la crisi di Ravaglia dopo l'errore di giovedì?

"È stata una scelta del mister. Noi non abbiamo nulla contro Federico. Pessina è un ragazzo bravissimo che lavora bene e duro. Ha aspettato la sua occasione e l'ha sfruttata. Sono felice per lui, ha fatto una bella parata nel primo tempo".

Ha avuto modo di chiarirsi con Italiano dopo la mancata chiusura preventiva su Stulic nel primo tempo?

"No, ancora no".

20.31 - Termina la conferenza stampa di Nikola Moro.