Bologna, movimenti in estate: piace Carlos Espì, gli scout lo hanno seguito dal vivo

In estate il Bologna potrebbe perdere diversi pezzi del puzzle. Al netto dei ricavi dall'Europa League e il possibile riscatto della Fiorentina per Giovanni Fabbian, con la probabile cessione di Lucumi (in scadenza nel 2027), la dirigenza rossoblù sta valutando le situazioni contrattuali di diversi giocatori in forza da Vincenzo Italiano.

Anche perché a centrocampo Remo Freuler è in scadenza e l'addio appare probabile, mentre il futuro di Orsolini è nebuloso, per via di un contratto valido fino al 2027, un rinnovo sul tavolo ma senza risposta e le sirene arabe. Mentre Thijs Dallinga sta deludendo questa stagione. Cominciano a farsi sentire invece i rumors per Santiago Castro, fresco di rinnovo ma finito nella lista di obiettivi del Milan.

Intanto, secondo quanto riportato da TuttoBolognaWeb, c'è un nome nuovo per il mercato in entrata d'estate. Si tratta di Carlos Espì, centravanti classe 2005 in forza al Levante. Gli osservatori del Bologna lo avrebbero visionato dal vivo e il profilo del giocatore, da 194 centimetri, sarebbe di forte gradimento per Sartori e Di Vaio. Specialmente in ottica futura. In stagione, Espì ha racimolato 9 reti in 18 partite tra LaLiga e Coppa del Re. Il prezzo, al momento, sarebbe contenuto mentre su Transfermarkt viene fatta una valutazione di 2,5 milioni di euro.