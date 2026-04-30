Dallinga saluterà Bologna, gli emiliani pensano a Espí. Per il centrocampo occhi su Liteta

Thijs Dallinga venne acquistato per 13 milioni di euro più bonus dal Bologna 2 anni fa, ma oggi ne vale circa 10. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, qualora dovesse salutare gli emiliani, ecco che Sartori farà un tentativo per Lorenzo Lucca, che non dovrebbe essere riconfermato dal Napoli. Nel mirino però c'è pure Carlos Espi Escrihuela, classe 2005 del Levante, alto un metro e 94 e valutato 5-6 milioni di euro dagli spagnoli. Infine occhio alla sorpresa Joseph Liteta del Cagliari, ma per il ruolo di centrocampista.

Espí in carriera vanta 61 presenze con il Levante e 17 gol, 7 dei quali ne LaLiga2. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Spagna Under 20 e 2 con l'Under 19, segnando 2 gol. Nel suo palmares annovera una Serie B spagnola. Il suo contratto è valido fino al 30 giugno 2028, dunque per altri 2 anni.