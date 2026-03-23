Bologna, Orsolini in crisi: altro errore su rigore, sempre con la Lazio. E il rinnovo è fermo

Il tonfo al 'Dall'Ara' di ieri contro la Lazio ha portato all'ottava sconfitta casalinga nelle ultime 10 uscite. Con due schiocchi di dita, la doppietta di Taylor, il Bologna ormai può dire addio alle ambizioni di qualificazione in Europa. E chi riflette appieno il momento negativo in rossoblù è Riccardo Orsolini: il numero 7 di Italiano, che su rigore ha fallito. Già era successo in Coppa Italia e proprio contro i biancocelesti, con tanto di eliminazione dalla competizione.

Involuzione pesante, caso Nazionale

Una doppia mazzata per Orsolini. Un ko doloroso con il Bologna, in concomitanza con l'esclusione dalla Nazionale per i playoff Mondiali. Nonostante negli ultimi tre anni sia stato il miglior marcatore italiano della Serie A, il feeling con l'azzurro non è mai decollato e il momento attuale non aiuta, secondo quanto riferito dal Quotidiano Sportivo: una sola rete segnata in campionato dal 7 dicembre a oggi. E anche se il bottino stagionale recita 11 gol totali, il calo rispetto alle 17 marcature dello scorso anno è drastico.

Futuro da decifrare

Dietro il calo di prestazioni di Orsolini, secondo quanto riferito, sembra esserci l'ombra di un futuro costellato di dubbi. Sul tavolo c'è una proposta di rinnovo ferma da settembre: firmarla significherebbe legarsi ai colori rossoblù a vita, ma il 29enne italiano avrebbe la mente offuscata di pensieri e l'incertezza di rimanere al 'Dall'Ara'. Potrebbe sentire il bisogno di nuovi stimoli. Intanto il contratto dell'ala destra ha validità fino all'estate del 2027 con il Bologna.