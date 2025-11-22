Bologna, Orsolini si fa ipnotizzare da Okoye. Sbaglia un rigore due anni dopo l'ultima volta
TUTTO mercato WEB
E' finito 0-0 la prima frazione tra Udinese e Bologna, con i rossoblù che hanno avuto l'occasione migliore del match per passare in vantaggio. Al 41' infatti l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore in favore della squadra ospite su cui si è presentato Riccardo Orsolini.
Il capocannoniere della Serie A, però, ha calciato debolmente a mezza altezza e si è visto ribattere la conclusione dal portiere dei friulani Maduka Okoye. Erano oltre due anni che Orsolini non sbagliava un tiro dagli undici metri, più precisamente dal 2 settembre del 2023, quando fallì contro il Cagliari (peraltro l'unico rigore fallito da Orsolini fino ad oggi).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile