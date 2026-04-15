TMW Bologna, rifinitura pre Aston Villa: presente Lykogiannis. Ancora out Dallinga

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole sono da poco terminati i quindici minuti aperti ai media della rifinitura del Bologna alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Europa League, nel quale i rossoblù domani alle ore 21 saranno di scena al Villa Park di Birmingham contro l’Aston Villa.

Presente, a sorpresa, anche Charalampos Lykogiannis che parrebbe aver superato i problemi legati alla tendinopatia. Ancora out invece Thijs Dallinga che avrà bisogno di ulteriore tempo per recuperare. In campo anche i fuori lista De Silvestri ed Helland, oltre allo squalificato Lucumì, il quale domani sera sarà sostituito da uno tra Casale e Viik per affiancare Heggem. Per il resto sarà una formazione pressoché definita e molto simile a quella del match d’andata: difficile ipotizzare che Italiano possa rinunciare ad un centrocampista per passare ad un 4-2-3-1 più offemsivo. L’unico ballottaggio, oltre a quello riguardante il sostituto di Lucumì, è quello tra Moro e Pobega, ma per struttura fisica l’ex Milan dovrebbe rimanere in vantaggio sul croato.

Da segnalare una particolarità che non si vedeva da tempo nelle vigilie europee aperte ai media: il tecnico rossoblù ha riunito la squadra in cerchio e l’ha caricata tenendo un lungo discorso motivazionale.

PROBABILE FORMAZIONE

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano

Squalificato: Lucumì

Indisponibili: Skorupski, Dallinga, Dominguez.