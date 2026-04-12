Bologna, Dallinga e Lykogiannis vedono il rientro: può avvenire contro la Juventus

Vincenzo Italiano attende il rientro di due pedine importanti, per affrontare il finale di stagione con ancora più soluzioni. Si tratta di Thijs Dallinga e Charalampos Lykogiannis, entrambi fuori per tendinite da diverse settimane e vogliosi di tornare a dare quanto prima il loro contributo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, saranno decisivi i test di domani per capire meglio le condizioni del terzino e dell'attaccante anche se la sensazione è che l'agonia sia finalmente agli sgoccioli. Possibile che sia Dallinga che Lykogiannis siano a disposizione già domenica, in occasione del match esterno sul campo della Juventus. Difficile prima - cioè per l'imminente trasferta di Birmingham - anche se tutto, in un senso o nell'altro, si saprà nella giornata di domani.