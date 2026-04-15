Aston Villa-Bologna, i convocati di Italiano: torna Lykogiannis. Out Dallinga e Skorupski
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Alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Torna a disposizione Lykogiannis, mentre saranno ancora assenti sia Skorupski che Dallinga.
L'elenco completo.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, Heggem, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.
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