Bologna, Sansone sfida il Torino: "Cerchiamo sempre di fare un gol in più degli avversari"

Nel pre-partita di Bologna-Torino, in campo tra meno di un'ora al Dall'Ara, l'esterno rossoblù Nicola Sansone ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Noi cerchiamo sempre di fare un gol in più, ma bisogna anche difendere, perché nel calcio è importante non subire gol e farne uno in più degli avversari".