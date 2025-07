Juve, per il centrocampo c'è anche Rongier: il suo contratto col Marsiglia scadrà tra un anno

Spunta anche il nome di Valentin Rongier per il centrocampo della Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa si sta allungando la lista dei giocatori attenzionati dal dg Damien Comolli, pur aspettando una svolta sulle cessioni per affondare il colpo anche in entrata.

Nel rapporto tra la Juve e Granit Xhaka si è inserito il Neom, ambizioso e ovviamente ricchissimo club neo-promosso nella massima serie dell'Arabia Saudita, motivo che ha inevitabilmente raffreddato la pista che poteva portare al centrocampista svizzero in uscita dal Bayer Leverkusen. Troppo alta, almeno per il momento, la valutazione che lo Sporting Lisbona fa ancora di Morten Hjulmand, play danese diventato grande nel Lecce. Il giocatore piace e ha tutte le caratteristiche necessarie per inserirsi nello scacchiere di Tudor, non però alle condizioni per ora imposte dal club portoghese che continua a chiedere almeno 40 milioni.

All'Olympique ha già detto sì Timothy Weah, valutato 15 milioni dalla Juve che ha fin qui ricevuto solo un'offerta in prestito con opzione di riscatto. Ma tramite intermediari è giunta sul tavolo di Comolli l'idea di puntare su Valentin Rongier, il regista francese che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione proprio alla corte di Roberto De Zerbi: trent'anni, contratto in scadenza tra una stagione, condizioni economiche favorevoli.