Bologna, Santander via, serve un'altra punta: l'ultima idea è l'argentino Orsini

Con Santander in partenza, il Bologna in estate cercherà una nuova punta per Mihajlovic. Oltre a Lammers in uscita dall'Atalanta e Piccoli che farà ritorno alla Dea dopo il prestito allo Spezia, spunta anche l'argentino Nicolas Orsini, punta 26enne di proprietà del Lanus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.