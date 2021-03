Bologna, Skorupski: "Dobbiamo fare punti e non sbagliare atteggiamento"

vedi letture

Prima del match contro il Crotone, il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo non sbagliare atteggiamento. Noi siamo una squadra di ottima qualità e se non sbagliamo atteggiamento sicuramente faremo punti importanti per la classifica".

Potete guardare più in alto in caso di vittoria oggi?

"Se oggi facciamo risultato diciamo che possiamo guardare in alto in classifica anziché dietro. Non dobbiamo sbagliare atteggiamento".

Oggi non ci sarà il ti connazionale Reca. Tu ci pensi all'Europeo?

"Ho sentito stamattina che Reca si è fatto male. Speriamo di andare in Nazionale. Mi ha convocato per queste gare di marzo. L'Europeo è tra un po', bisogna dare il massimo in ogni partita".