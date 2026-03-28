Bosnia-Italia, il Bilino Polje di Zenica sarà a capienza ridotta: ecco perché

Qualche avversario in meno, sulla strada dell’Italia verso i Mondiali. Dopo il successo sull’Irlanda del Nord, gli azzurri faranno visita alla Bosnia ed Erzegovina: la finale dei playoff è in programma martedì alle 20.45 allo stadio Bilino Polje di Zenica. Un catino, non particolarmente grande, reso ancora più piccolo dalle disposizioni FIFA.

Non è una novità degli ultimi giorni, ma comunque recente: a metà marzo il Disciplinary Committee della FIFA ha infatti sanzionato la Bosnia ed Erzegovina per i fatti avvenuti a novembre 2025 - canti razzisti, fischi all’inno e problemi di sicurezza - nella gara con la Romania.

In particolare, oltre a una serie di multe economiche, è stato disposto l’obbligo di disputare una partita con un numero limitato di spettatori. Nello specifico, il 20% in meno rispetto alla capienza dell’impianto, che nel caso di Zenica sarebbe normalmente attorno ai 13.000 spettatori (in teoria 15.600, ma ci sono riduzioni di base) e martedì sarà sui 9.000 tifosi, di cui 500 italiani.