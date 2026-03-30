Brocchi: "Gattuso ha toccati i punti giusti. Zenica? Il problema ambientale c'è da tutte le parti"

Cristian Brocchi, intervistato da Sport Mediaset, ha presentato la finale playoff di qualificazione al Mondiale in programma domani tra Italia e Bosnia. Queste le sue dichiarazioni: "Problema ambientale? C’è da tutte le parti, ovunque tu vada il tifo è caldo. Si giocano tutto loro come noi, a Bergamo abbiamo avuto un valore aggiunto dal pubblico. Ora dovremo sopportare le difficoltà".

Sulla semifinale vinta 2-0 contro l'Irlanda del Nord: "Mi ha convinto la personalità messa in campo dai giocatori chiave, hanno dato dimostrazione di essere consapevoli del peso specifico che avevano e dell’importanza della gara. Speriamo riescano a rimettere in campo la stessa attitudine".

Sui tasti che dovrà toccare Gattuso: "Credo abbia già toccato i punti giusti. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa in cui ha costruito valori che sono stati l’ABC delle vittorie ottenute nella nostra carriera. Penso che la Nazionale è vero, non ha più giocatori come Baggio o Del Piero, ma ha calciatori forti per giocare questa partita".