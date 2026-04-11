Milan in difficoltà, Brocchi: "Non vorrei che lo Scudetto abbandonato abbia dato un colpo"

Tante difficoltà per il Milan, che cede il passo per 0-3 a San Siro contro l’Udinese, abbattuto dalle giocate di Zaniolo e dall’autogol iniziale di Bartesaghi, al quale hanno fatto seguito le reti dei centrocampisti ospiti Ekkelenkamp e Atta.

Dallo studio di DAZN, l’ex centrocampista Cristian Brocchi, oggi allenatore e opinionista in tv, ha così commentato la prestazione odierna del Milan, provando anche a capire le motivazioni dietro alle grandi difficoltà dei rossoneri: “Ho visto un Milan vuoto, poco determinato, poco incisivo e che non si è aiutato".

E ancora, prosegue e conclude Brocchi nelle sue riflessioni: "Durante tutta la stagione aveva catturato l’occhio quanto la squadra lavorasse insieme, adesso sembra come se fossero svuotati, dal punto emotivo e delle ambizioni. Non vorrei che l’aver abbandonato la corsa Scudetto abbia dato un colpo forte ai giocatori, che non riescono a tirare fuori la loro qualità”.