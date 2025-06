Brutta Inter nel primo tempo di Charlotte: 1-0 Fluminense. Bastoni salta gli eventuali quarti

Finito il primo tempo dell'ottavo del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense. Sono in vantaggio i brasiliani.

In uno stadio Bank of America di Charlotte semi-vuoto l'Inter inizia la sua fase a eliminazione diretta nel Mondiale per Club. Ad approcciare meglio la sfida sono però i brasiliani del Fluminense, che tempo 3 minuti massimizzano il proprio sforzo, ringraziando un'ingenuità difensiva assortita dei nerazzurri (coinvolti almeno Sommer, Darmian e De Vrij). Scavallato l'avvio da incubo, a ridosso del quarto d'ora ecco i segnali di risveglio interista, perlopiù con Dimarco, anche se in realtà alla mezz'ora, appena prima del cooling break, per poco i ragazzi di Chivu non incassano il 2-0, ringraziando Xavier per l'imprecisione sulla ribattuta di Sommer sull'iniziale tentativo di Arias. Il più attivo dell'Inter, assieme a Barella, è sempre Dimarco ed è lui che prova più degli altri a segnare: la punizione al 37' però non sorprende Fabio. Disastro sfiorato per i nerazzurri appena prima dell'intervallo: nel giro di pochi secondi Bastoni si fa ammonire da diffidato (salta gli eventuali quarti, come Asllani), poi Ignacio raddoppia per il Flu con un tap-in aereo ma per fortuna dell'Inter lo fa in posizione di fuorigioco. Nel maxi-recupero del primo tempo (7 minuti) poco da segnalare se non il parapiglia che si scatena tra alcuni componenti della panchina brasiliana (compreso anche l'allenatore Portaluppi) e il centrocampista nerazzurro Mkhitaryan. Inter sotto all'intervallo.

