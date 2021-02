Cagliari, Cragno: "Dispiace per la sconfitta ma bisogna subito andare avanti"

Dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta, il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato ai canali ufficiali della società: "La prestazione di oggi restituisce ancora una volta un Cagliari di grande spirito, con un carattere forte e capace di mettere sul campo quanto aveva preparato a livello tattico. Purtroppo non è bastato, arriva ancora una volta un risultato negativo maturato in extremis. C’è grande dispiacere però non c’è tempo per rimuginare o guardare a quel che è stato. Bisogna subito andare avanti, mettere la testa sulla prossima partita contro il Torino, importantissima ma non decisiva: ci sano ancora ben 16 gare da giocare. Il momento è difficile, inutile negarlo. L’unica strada per uscirne è il lavoro, continuare a lottare come abbiamo fatto oggi e nelle precedenti partite, mettendoci tutti insieme a combattere. La fortuna no è certo dalla nostra parte, gli episodi non girano a favore ma è fondamentale mantenere equilibrio nei giudizi, negli atteggiamenti, nell’umore. Abbattersi adesso, farsi trascinare nel vortice della negatività non servirebbe a nulla. Cerchiamo di stare sereni, non è semplice ma in testa abbiamo soltanto una grande voglia venire fuori da questa situazione".