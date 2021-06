Cagliari, Godin verso l'addio dopo solo un anno: la Dinamo Mosca gli offre un super contratto

vedi letture

Diego Godin, dopo un anno passato al Cagliari, è già pronto per salutare la Sardegna. Troppo oneroso il suo ingaggio, viste anche le prestazioni non proprio in linea con la sua grande carriera all'Atletico Madrid. Per questo è quasi certo che in estate si trovi un'altra squadra, con la Dinamo Mosca pronta a mettere sul piatto addirittura 4 milioni netti a stagione per tre anni. Una proposta che pare aver fatto bresccia nel portafoglio dell'uruguaiano, che dunque dopo l'esperienza in Nazionale, potrebbe tornare in Europa ma senza fare di nuovo tappa in Italia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.