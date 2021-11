Cagliari, Nandez la chiave tra campo e mercato: a gennaio potrebbe essere ceduto

Nahitan Nandez sarà il centro del mondo del Cagliari almeno fino al prossimo mese di gennaio. Prima in campo, da professionista, per provare ad aiutare il club ad uscire dalle attuali sabbie mobili, e poi sul mercato con i sardi che valuteranno, anche in casa alla classifica, la possibilità di vendere l'uruguiano già in inverno. Le pretendendi non mancano, a cominciare dall'Inter che lo segue già da diversi mesi. Ma in Italia restano in agguato anche Napoli e Roma, mentre all'estero c'è la Premier che potrebbe suonare alla porta del presidente Giulini. Il prezzo non potrà essere quello di qualche tempo fa, ovvero 35 milioni, ma non si discorterà di molto da questa cifra. Se dovesse essere ceduto, ecco che il Cagliari si muoverebbe di conseguenza col mercato in entrata e con acquisti mirati per aiutare Mazzarri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.