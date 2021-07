Cagliari-Olympique Marsiglia, nuovi contatti per Simeone. Ma c'è distanza tra le parti

vedi letture

Jorge Sampaoli vuole Giovanni Simeone a tutti i costi, ma la trattativa tra l'Olympique Marsiglia e il Cagliari non è semplice secondo quanto filtra dall'Argentina. Come riferisce TyC Sports, oggi c'è stato un nuovo contatto tra i club, ma la distanza tra le parti permane. L'ex Genoa ha una clausola di risoluzione da 17 milioni di euro, ma il club sardo sarebbe disposto a cederlo per 15. Troppi, secondo l'OM, la cui idea è quella di raggiungere tale cifra solo tramite diversi bonus. Prima, però, i francesi dovranno vendere Dario Benedetto, altro argentino, per raccogliere il denaro fresco per l'assalto a Simeone.