Cagliari, presto nuovi contatti con il Marsiglia: Giovanni Simeone verso la Francia

Dopo Strootman, tra l'Olympique Marsiglia e il Cagliari sono attesi nuovi contatti, stavolta per Giovanni Simeone: Jorge Sampaoli lo vuole a tutti i costi e i sardi hanno da tempo messo il vendita il cartellino dell'argentino, che in Italia non ha sfondato e ora potrebbe rimettersi in gioco in Francia. Centotrentuno.com racconta che nei prossimi giorni è atteso un nuovo contatto tra Giulini e Longoria, che nel frattempo continua lo shopping italiano: preso Under, il prossimo dovrebbe essere Pau Lopez.