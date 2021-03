Cagliari, prima la salvezza poi il riscatto di Rugani: ma il difensore può tornare anche alla Juve

vedi letture

Obiettivo salvezza per il Cagliari. La formazione sarda è più che mai in lotta per un posto nella prossima Serie A. Con i rossoblu c’è anche Daniele Rugani arrivato dal Rennes via Juventus nel mercato di gennaio per rinforzare il pacchetto arretrato. In caso di mantenimento della categoria, si legge su Tuttosport, il club del presidente Giulini potrebbe riscattare il centrale ma non sarebbe da escludere anche un suo ritorno a Torino.