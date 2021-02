Cagliari, quanta fila in attacco: ma segna solo Joao Pedro

Il gol, questo sconosciuto. Volendo paragonare il Cagliari di Eusebio Di Francesco di inizio 2021 a un libro o un film, pochi dubbi si potrebbero avere relativamente al titolo. Soltanto 3 le reti segnate in 7 partite, peraltro tutte a firma Joao Pedro: sugli 11 gol realizzati fin qui dal numero 10 brasiliano in questo campionato, 3 sono arrivati nel nuovo anno, con il capitano nella scomoda posizione di essere l'unico ad aver trovato la via della rete nell’ultimo mese e mezzo. Curiosamente, tutte tra le mura amiche della Sardegna Arena: prima il tap-in contro il Napoli (3 gennaio), un tocco di rapina con il Benevento (6 gennaio) e un colpo di testa nel pareggio-beffa contro il Sassuolo (31 gennaio), ma che non sono valse alla squadra di DiFra i tanto agognati tre punti che mancano ormai dal 2-0 alla Sampdoria (7 novembre 2020). Un’attesa lunghissima per un gruppo alla ricerca dell’episodio in grado di dare una svolta al cammino verso la salvezza, stile Cagliari-Napoli 2-1 dell'annata 2007-08, che diede il La alla clamorosa rimonta verso la salvezza. Nell'astinenza da vittorie sono i numeri a dare bene la misura di quanto sia complicato il momento vissuto dal Cagliari: terzultimo in classifica generale con 15 punti, al sedicesimo posto per gol realizzati (24), quindicesimo nella graduatoria sui tiri in porta effettuati, 203 tiri totali di cui 84 nello specchio.

TRE CENTRAVANTI, ZERO GOL NEL 2021 – Cifre assolutamente deficitarie per una rosa costruita in estate con l'obiettivo di mostrare sul campo lo spirito offensivo di Di Francesco, dando inizio a una rivoluzione estetica in linea con le ambizioni del club. Ma la crisi del reparto offensivo è ancora più evidente nel primo scorcio di 2021: tolti i tre gol di Joao Pedro, i tre centravanti in rosa (Simeone, Pavoletti e Cerri) non sono ancora riuscite a trovare la prima gioia nel nuovo anno. Il Cholito si è fermato al gol segnato a Bologna, prima di contrarre il Covid che ha inciso in modo pesante sulla sua condizione, atletica e mentale. Pavoletti, rimasto a Cagliari nonostante tante voci di mercato, si è sbloccato contro lo Spezia poi però non è stato in grado di sfruttare le occasioni a disposizione, mentre Cerri è da tempo relegato a mossa della disperazione da usare negli ultimi minuti. Non i migliori presupposti, insomma, in vista del match di domani contro l’Atalanta: al Cagliari serve assolutamente ritrovare i gol dei suoi attaccanti per allontanarsi da una zona rossa che, col tempo, è diventata sempre più calda.