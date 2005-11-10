Ufficiale Il Cagliari si rinforza, ecco Jacopo Fazzini dalla Fiorentina

Importante innesto per Pisacane. Il centrocampista arriva dai viola con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Cagliari si rinforza a centrocampo con Jacopo Fazzini, che lascia dopo una sola stagione la Fiorentina. Riportiamo di seguito il comunicato:

Fazzini al Cagliari, i dettagli del trasferimento

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.

Fazzini è dei nostri 🤩

Benvenuto in famiglia, Jacopo ❤️💙



Qui il comunicato: https://t.co/ecQkDo1YII pic.twitter.com/iDXV6edaZF — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 13, 2026

Nato a Massa, 23 anni, è cresciuto nel Settore giovanile dell’Empoli con cui ha vinto il campionato Primavera 2020/21. La stagione successiva gioca la Youth League ed entra subito nel giro della prima squadra, con cui debutta il 19 gennaio 2022 in Coppa Italia contro l’Inter. Il 14 agosto dello stesso anno fa il suo esordio in Serie A contro lo Spezia, incrementando via via minutaggio e presenze: saranno 21 a fine campionato. La stagione 23/24 è quella della sua consacrazione: disputa 31 partite, segna la sua prima rete tra i professionisti (contro il Sassuolo, il 26 novembre 2023) e si mette definitivamente in evidenza, tra i giovani italiani più interessanti e promettenti della Serie A.

Dopo aver totalizzato nell’annata sportiva 2024/25 22 gare, con 6 reti e 2 assist, si trasferisce alla Fiorentina: con i Viola ha collezionato 32 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, arrivando sino ai quarti di finale della competizione.

Sempre nel giro delle nazionali giovanili azzurre, ha partecipato agli ultimi Europei U21, giocati in Slovacchia la scorsa estate.

Calciatore duttile, grazie alle sue doti tecniche e atletiche può ricoprire più ruoli del centrocampo, agendo sia da mezz’ala che da trequartista. Agile e rapido, ottima visione di gioco, bravo nello stretto, è dotato di un buon dribbling e di un’innata capacità di inserimento.

Benvenuto in Sardegna, Jacopo!"