Ufficiale Carpi, doppio colpo in entrata: arrivano il portiere Gasperini e il difensore Nesi

Il primo si trasferisce a titolo definitivo firmando un triennale, il secondo invece in prestito dal Bologna

Il Carpi ha annunciato un doppio colpo in entrata: si tratta del portiere Gasperini e del difensore Nesi entrambi cresciuti nel settore giovanile del Bologna. Il primo arriva dal Lentigione a titolo definitivo, mentre il secondo in prestito proprio dal club felsineo. Questi i due comunicati:

Il comunicato su Gasperini

L’AC Carpi comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Tito Gasperini.

Gasperini, giovane estremo difensore bolognese classe 2006, dopo aver completato il percorso giovanile nel Bologna, ha difeso per due stagioni i pali della porta del Lentigione, contribuendo al raggiungimento – in entrambe le stagioni – dei play-off del Girone D di Serie D. Gasperini ha sottoscritto un contratto di valenza triennale con scadenza al 30 Giugno 2029.

“Carpi è una Piazza importante, con un passato e un presente glorioso. L’opportunità di poter dimostrare le mie capacità in quest’ambiente, fra i professionisti, mi ha convinto immediatamente a venire qua. Con Mister Cassani mi trovo molto bene, abbiamo già fatto insieme una stagione a Lentigione. Il suo modo di giocare mi piace molto, non vedo l’ora di iniziare a lavorare.”

Il comunicato su Nesi

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Luca Nesi.

Nesi – duttile difensore classe 2006 nativo di Bologna, cresciuto nel settore giovanile dei felsinei – nell’ultima stagione in rossoblu è stato baluardo della difesa della Primavera 1 di mister Stefano Morrone, con cui ha totalizzato 38 presenze arrivando fino alla semifinale play-off di categoria. Nesi ha sottoscritto un prestito dal Bologna di valenza annuale, con scadenza al 30 Giugno 2027.

“Sono molto contento di venire al Carpi. È un passo importante per la mia carriera: credo che questa sia la Piazza migliore per affacciarsi ai professionisti. Ho già parlato con Presidente, Direttore e Mister: mi hanno trasmesso grande entusiasmo per la stagione che sta per iniziare. Voglio ambientarmi il prima possibile in questa nuova realtà per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.”