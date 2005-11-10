Ufficiale Spezia, nuovo innesto in attacco: dal Venezia arriva l'esterno Cannavò

Prosegue la campagna acquisti dello Spezia che è letteralmente scatenato in questo avvio di luglio. Il club ligure ha infatti annunciato un altro colpo di mercato in entrata, questa volta relativo al reparto offensivo:

Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dal Venezia FC, le prestazioni sportive dell'attaccante Kevin Cannavò.

Nativo di Partinico, classe 2000, Cannavò è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palermo, con cui è stato tra i protagonisti della promozione in Primavera 1 dei rosanero e trovando anche l'esordio tra i professionisti nella stagione 2018/19. Dopo una stagione in forza alla formazione Primavera dell'Empoli, la carriera di Cannavò lo ha visto indossare per due stagioni e mezzo la maglia della Vis Pesaro, per poi chiudere il campionato 2022/23 con l'ambizioso Padova. Sempre molto attivo sia in zona gol che in chiave assist, nella stagione seguente con il Lumezzane chiude con 32 presenze, 5 reti e 5 assist, per poi tornare nuovamente a Pesaro, dove in 38 presenze, mette a referto 5 gol e 6 assist.

Esterno duttile, capace di agire sia in posizione avanzata che più arretrata, nella passata stagione è stato protagonista a Cosenza, guadagnando anche la chiamata della nazionale maltese nel giugno scorso per le sfide contro Slovacchia e Azerbaigian, e ora è pronto a indossare la maglia bianca delle Aquile.