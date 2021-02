Cagliari, Semplici: "Importante partire con il piede giusto, sono molto fiducioso"

Buona la prima per Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul campo del Crotone. "Avevo voglia di rientrare, sicuramente la situazione di classifica non è delle migliori ma sono molto fiducioso per quello che dovrà essere il nostro cammino. Noi abbiamo fatto una partenza dove abbiamo avuto difficoltà ed è dovuto anche alla classifica e dal morale dei ragazzi, mi è piaciuta la reazione e la compattezza e non abbiamo preso gol dopo tanto. Sappiamo che non abbiamo fatto niente ma era importante partire con il piede giusto".

Ha trovato una squadra impaurita, è stato un lavoro sulla testa?

"Assolutamente si, colloqui continui con il gruppo e bisognava lasciarsi alle spalle il passato. Non era semplice e scontato perché ci sono delle problematiche, sotto l'aspetto mentale si dovevano recuperare".