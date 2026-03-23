Cagliari, svolta storica in arrivo: entro maggio la proprietà del club rossoblù sarà americana
Il Cagliari si prepara a cambiare volto, con un passaggio societario che segna la fine di un modello "familiare" per aprire a una gestione più strutturata e internazionale. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, entro maggio la società americana Cagliari 1920 LP dovrebbe assumere il controllo del club attraverso una serie di passaggi già pianificati. Un’operazione che porterebbe il club rossoblù nelle mani di un fondo o di un gruppo di investitori, con una sola variabile ancora da definire: la questione legata allo stadio. Dal Comune, però, arrivano segnali positivi, con passi avanti su concessione, canone e gestione dei parcheggi.
Attualmente la proprietà è divisa tra Fluorsid, legata alla famiglia Giulini (55%), e proprio Cagliari 1920 LP (45%), rappresentata dall’italo-americano Maurizio Fiori e dal finanziere indiano Prashant Gupta. L’idea è quella di un progressivo riequilibrio delle quote: inizialmente si arriverebbe a una divisione al 50%, per poi completare il passaggio di consegne entro fine maggio. In quella fase, oltre 500mila azioni passerebbero da Fluorsid al veicolo degli investitori, sancendo il sorpasso e quindi il controllo della società.
Il passaggio chiave - scrive oggi il Corriere dello Sport - è il cosiddetto "Third Closing", destinato a definire i nuovi equilibri. Entro giugno, secondo le indiscrezioni, la quota degli investitori potrebbe salire fino all’80-90%, attraverso ulteriori operazioni. Restano però aperti alcuni aspetti tecnici, tra cui la presenza di due statuti societari alternativi, pensati per gestire eventuali ritardi. Un segnale della complessità dell’operazione, che resta ben avviata ma non ancora completamente definita.
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