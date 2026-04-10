TMW Radio Cagni: "Gasperini non racconta balle: se gli dai rosa di 22-23 giocatori lui vince"

Nel corso del suo intervento a Maracanà su TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato anche del lavoro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma in questa stagione.

"Se ha un difetto, è che non è simpaticissimo. Ma se avessi i soldi e prendessi una squadra, prenderei lui. Per costruire nel tempo, con una programmazione. Lui quest'anno sta rischiando di andare in Champions con 16 calciatori, è questa la verità. L'attaccante gli è arrivato a metà gennaio, sta facendo un'impresa e ha fatto benissimo a dire certe cose. Lui di balle non ne racconta. Se prendi Gasperini sai che hai momenti di euforia e altri meno, perché è uno che pretende molto. Se gli dai una rosa di 22-23 giocatori vince".