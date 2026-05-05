Cagni: "Lewandowski uno dei più appetiti in Serie A? Allora c'è un problema attaccanti"

Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la stagione della Fiorentina: "La stagione è stata questa, la cosa più sbagliata credo che sia stata la preparazione ed è difficile poi recuperare. Ci sta di fare un errore nella preparazione perché l'intensità della squadra non è stata mai alta. È una supposizione, ma non è stato solo un problema tecnico, qualcosa deve essere successo".

Sapere della sconfitta della Cremonese ha inciso per lei?

"Sarebbe gravissimo da parte dei giocatori, perché hanno delle responsabilità, vanno loro in generale in campo. Io giocatore devo sempre dare il 100%, non si può dare contro l'allenatore sempre e basta, non parliamo di ragazzini ma di giocatori esperti".

La Fiorentina deve ripartire da Kean?

"Credo sia lui a voler andare via. Lo scorso anno gli consigliai di restare ma ora non lo so. Ma in giro non c'è molto, la Fiorentina se andasse via avrebbe un problema grande. Io devo vedere Lewandowski come uno dei più importanti in giro, c'è un problema attaccanti"

Dove lo vedrebbe bene?

"Bisogna vedere i motivi per cui ha giocato poco, problemi fisici? Uno ha in mente quanto fatto l'anno scorso ed è in Nazionale, perciò è appetito. Se fosse la testa sarebbe grave. L'anno scorso dissi anche a voi che mi paiceva come ragazzo, aveva gli occhi trasparenti, ma quest'anno qualcosa deve essere successo, a tutta la squadra".

Lei come avrebbe reagito?

"La situazione bisogna viverla in prima persona, devi conoscere il tuo giocatore e la situazione. E' determinante la gestione anche dell'uomo calciatore"