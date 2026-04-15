Cagni-Adani, altri attacchi. L'ex allenatore: "Pensa di aver inventato il calcio"

L'ex allenatore Luigi Cagni attacca nuovamente Daniele Adani. In un'intervista rilasciata a La Repubblica Cagni ha provato a spiegare certe frecciate lanciate nei confronti dell'ex difensore dell'Inter nel recente passato, rincarando però la dose. "Cosa mi ha fatto Adani? Proprio niente, e io non ho fatto niente a lui, mai litigato", ha premesso inizialmente.

Tutto sembra partito da quando Cagni ha detto che quando Adani commenta le partite della Nazionale, lui "toglie l'audio". Frase che aveva provocato l'ironia di Adani nei confronti delle idee di calcio di Cagni non esattamente innovative, ai tempi in cui i due lavoravano assieme.

In merito a quelle dichiarazioni, Cagni spiega: "Ho detto che tolgo l'audio quando c'è Adani al commento? Solo perché è inascoltabile, un guru di quelli che pensano di aver inventato il calcio, ormai prigioniero del proprio personaggio". Insomma, non proprio una mano tesa per fare pace.

E ancora, continua nell'offensiva arrivando ad auspicare una sua mancata conferma nel ruolo di commentatore per la Rai: "Esagera sempre. In realtà è molto debole: mi ha attaccato anche se non alleno da sette anni e sui social lo hanno massacrato tutti. Secondo me la Rai non gli rinnoverà il contratto, per me ha chiuso".