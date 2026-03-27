Caicedo lancia l'Ecuador: "Abbiamo giocatori come Estupinan, faremo un grandissimo Mondiale"

Moises Caicedo, centrocampista dell'Ecuador e del Chelsea, è intervenuto al Diario El Universo per presentare l'amichevole di questa sera col Marocco. Tra i vari temi analizzati nell'intervista, il punto di riferimento della Tricolor ha fatto i complimenti anche al laterale del Milan Pervis Estupinan: di seguito le sue dichiarazioni.

"Il Marocco è una squadra molto forte. Sappiamo che sarà una partita bellissima perché noi, come Nazionale, stiamo attraversando un ottimo momento; aspettiamo questo match cercando di prepararci al meglio in questi pochi giorni per fare le cose per bene. Ci stiamo preparando molto bene, ci sono giocatori d'esperienza come Enner Valencia, Pervis Estupiñán, Hernán Galíndez e Félix Torres. E abbiamo giocatori giovani che, come me, stanno facendo molto bene. Vogliamo continuare così e siamo certi che faremo un grandissimo Mondiale".