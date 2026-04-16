Chelsea, Moises Caicedo dice sì al rinnovo: accordo fino al 2033 e stipendio lievitato

Moises Caicedo ha deciso. Secondo le indiscrezioni rimbalzate in Inghilterra, tra cui la BBC, il centrocampista ecuadoriano ha accettato di prolungare il contratto con il Chelsea: il 24enne aveva insistito per ottenere un miglioramento delle condizioni contrattuali dell'accordo, dopo aver contribuito ai trionfi in Conference League e Mondiale per Club. In cambio avrebbe esteso la durata dell'accordo che lo lega ai Blues. È atteso solo l'annuncio ufficiale della società di Premier League a questo punto.

Il precedente contratto di otto anni era stato firmato dopo il trasferimento dal Brighton nel 2023, per una cifra allora record per il calcio britannico: 100 milioni di sterline (saliti poi a 115), per un equivalente di 130 milioni di euro circa. Stando a quanto trapelato, il nuovo contratto di Caicedo avrà validità fino al 2033. Sarà solo uno dei tanti rinnovi che il club londinese ha deciso di stipulare come forma di premio per gli eroi del Chelsea, nonché i giocatori più impattanti in squadra.

Quando gli è stato chiesto, durante la sosta per le nazionali con l'Ecuador, se fosse interessato a un trasferimento al Real Madrid - dopo una serie di rumor emersi sul suo conto e su Enzo Fernandez - Caicedo ha risposto: "In questo momento sono concentrato sul mio club. Voglio diventare una leggenda". Il Chelsea certamente non se lo farà scippare, in questa stagione è stato onnipresente, giocando 42 volte e segnando 5 gol come centrocampista di contenimento.

Il Chelsea affronterà prossimamente il Manchester United a Stamford Bridge, un match più che mai cruciale per le sorti di entrambe le squadre per un posto in Champions League la prossima stagione. I Red Devils sono al terzo posto a quota 55, mentre i Blues dietro con 48 punti e in sesta posizione.