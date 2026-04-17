Ufficiale Il Chelsea blinda Caicedo: il centrocampista firma un rinnovo lunghissimo, i dettagli

Il Chelsea blinda Moises Caicedo. Il club londinese ha ufficializzato il rinnovo del centrocampista, che ha esteso il proprio contratto fino al 2033, confermando il ruolo centrale nel progetto tecnico dei Blues. Arrivato nell’estate del 2023 per una cifra record di 133 milioni di euro, Caicedo aveva firmato inizialmente un accordo di otto anni. Dopo tre stagioni in Premier League, il classe 2001 ha deciso di prolungare ulteriormente il suo legame con il club, segnale chiaro della fiducia reciproca.

Nel comunicato ufficiale, il Chelsea ha sottolineato l’importanza del giocatore all’interno della squadra: “Moises si è affermato come un elemento chiave della prima squadra e come uno dei migliori centrocampisti al mondo”. Numeri alla mano, il suo impatto è evidente: 140 presenze complessive e un contributo decisivo nei successi in UEFA Conference League e nel Mondiale per Club.