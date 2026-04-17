Caicedo si lega altri 7 anni al Chelsea: "Credo in questo club, la direzione è giusta"

Moises Caicedo ha firmato un nuovo contratto con il Chelsea fino al 2033. Il centrocampista ha ricevuto un aumento di stipendio come riconoscimento della crescita avuta da quando è arrivato a Londra, nell'estate 2023. Il ventiquattrense ha collezionato 140 presenze e segnato otto gol, contribuendo ai trionfi del club nella Conference League e nella Coppa del Mondo per club.

Il rinnovo del contratto di Caicedo arriva appena un mese dopo quello del capitano Reece James. Dopo la firma, Caicedo ha dichiarato: "Sono felicissimo di aver prolungato il mio contratto con il Chelsea. Credo in questa squadra, in questo club e so che stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo appena iniziato insieme".

Poi ha aggiunto: "C'è ancora molto da raggiungere e ho una grande voglia di migliorare ogni giorno. Voglio vincere altri trofei con il Chelsea e dare tutto per questo club e per i tifosi. Abbiamo già vissuto momenti fantastici insieme e il mio sogno è diventare una leggenda del Chelsea, e lavorerò il più duramente possibile per realizzarlo".