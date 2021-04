Calcagno (AIC) sull'Inter: "Solidità superiore rispetto alle altre. E una rosa davvero importante"

"L'Inter? Solidità superiore rispetto a tutte le altre, ha una rosa poi davvero importante. Mi auguro poi che nel contesto europeo riesca a ottenere risultati importanti. Ha ancora margini di miglioramento". Così il presidente dell'Aic Umberto Calcagno, intervenuto a Radio Marte. Sul tema dei rinnovi contrattuali sempre al rialzo, ammette: "Le trattative private vanno capite, non si tratta di scandalizzarsi di qualcosa. Per rinnovare o essere ceduti bisogna essere in 2. Serve capire quali siano poi le condizioni di mercato di quel calciatore. Facile immaginare che Insigne, per esempio, potrebbe avere altre situazioni, anche se meno gradite del Napoli. Se a livello di sistema - incalza il numero uno dell'Aic - si andrà verso un contenimento dei costi, siamo ormai in un mondo globalizzato: non si può ragionare sotto il sistema domestico. Vanno gestite le risorse che il nostro mondo oggi ancora dispone".