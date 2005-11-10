Calcio inglese sull’orlo della crisi finanziaria: il rapporto del nuovo Regolatore lancia l'allarme

Il calcio inglese è sull'orlo del baratro? Se da una parte la Premier League è il campionato più ricco e seguito al mondo, dall’altra c'è una piramide nazionale dove molti club sono in equilibrio precario e dipendono quasi esclusivamente dalla disponibilità economica dei propri proprietari. È questo il quadro tracciato dal primo rapporto sullo stato del gioco pubblicato dall’Independent Football Regulator (IFR), il nuovo organismo chiamato a vigilare sulla sostenibilità del sistema.

Secondo il documento, quasi due terzi delle società di Championship, League One, League Two e National League si trovano in una situazione tecnica di insolvenza, ovvero con passività superiori agli asset disponibili. Il dato più preoccupante riguarda la fragilità dei club: oltre un quarto delle squadre professionistiche e semi-professionistiche non riuscirebbe a sopravvivere per più di 30 giorni senza il sostegno finanziario della proprietà. Il presidente dell’IFR, David Kogan, ha parlato di una "enorme contraddizione" alla base del modello inglese: "Alcuni club sono tra i più ricchi e competitivi al mondo, altri sono sull’orlo del disastro finanziario". La crescita dei ricavi non è stata accompagnata da un controllo dei costi, con stipendi, debiti e perdite aumentati a livelli difficilmente sostenibili.

Ricavi record, ma anche debiti record

Il rapporto di 245 pagine analizza i numeri dell’evoluzione del calcio inglese dall’avvento della Premier League nel 1992. In poco più di trent’anni, i ricavi medi dei club sono cresciuti del 2.100%, mentre i salari delle società di massima divisione sono aumentati di circa cinquanta volte. Un’esplosione economica che però non ha garantito stabilità: il 94% delle prime 116 società inglesi tra Premier League, EFL e National League registra perdite economiche. Anche nella massima serie, dove arrivano introiti televisivi e commerciali enormi, il rischio resta elevato: i costi salariali annuali dei club oscillano tra gli 88 e i 364 milioni di sterline.

Il problema principale è il divario sempre più ampio tra la Premier League e il resto della piramide. La retrocessione dalla massima serie può provocare una perdita di circa il 70% dei ricavi, mettendo molte società in una posizione estremamente delicata. Il cosiddetto "paracadute" economico aiuta i club retrocessi, ma secondo il regolatore può anche alimentare squilibri e spingere le società a spendere troppo nel tentativo di restare in Premier.

Il peso dei proprietari e il rischio di nuovi fallimenti

Uno degli aspetti più evidenziati dall’IFR riguarda la dipendenza dai proprietari. Molte società sopravvivono grazie a continue iniezioni di capitale privato, una situazione che rende il sistema vulnerabile. Il rapporto cita casi come quelli di Bury, Wigan e Derby County, club che negli ultimi anni hanno vissuto gravi difficoltà finanziarie: secondo il regolatore, il rischio non riguarda solo il passato e diverse altre società potrebbero trovarsi in difficoltà se non verranno introdotte nuove regole. "Il calcio è sempre stato rischioso, ma oggi il fallimento è molto più pesante perché i numeri sono enormemente cresciuti", ha spiegato Kogan. "È per questo che serve un intervento".

Il piano in sei punti dell’Independent Football Regulator

L’IFR ha indicato sei aree principali su cui intervenire:

- riformare la distribuzione dei ricavi tra Premier League ed EFL, puntando alla stabilità e non alla spesa incontrollata;

- ridurre le perdite economiche dei club;

- rafforzare la governance anche ai livelli inferiori della piramide;

- migliorare la gestione del rischio finanziario;

- garantire maggiore coinvolgimento dei tifosi nelle decisioni societarie;

- aumentare trasparenza e qualità della gestione nei consigli di amministrazione.

Il punto più delicato riguarda il rapporto economico tra Premier League ed EFL. Le due organizzazioni stanno lavorando a un accordo che dovrebbe entrare in vigore dalla stagione 2026/27 e che prevede maggiori trasferimenti di denaro verso le serie inferiori.

Il nuovo accordo Premier League-EFL

Tra le misure previste ci sono:

- un aumento significativo dei pagamenti di solidarietà destinati ai club EFL;

- una distribuzione legata anche ai risultati sportivi;

- un fondo dedicato alle infrastrutture;

- controlli finanziari più rigidi, soprattutto in Championship;

- un fondo di emergenza per evitare liquidazioni;

- una riduzione progressiva dei pagamenti “paracadute” per le squadre retrocesse dalla Premier.

L’IFR ha chiarito che, se Premier League ed EFL non troveranno un’intesa definitiva, il regolatore potrà intervenire direttamente per imporre una soluzione.

Il paradosso del modello inglese

Il calcio inglese resta il sistema più ricco e commercialmente potente del pianeta, ma proprio questa enorme disponibilità economica ha contribuito ad aumentare il divario interno. La Premier League genera miliardi, ma una parte consistente del movimento vive ancora con margini ridottissimi e con una dipendenza quasi totale dagli investimenti dei proprietari. Il messaggio dell’IFR è chiaro: il successo della Premier League non può nascondere la fragilità delle fondamenta. Senza una riforma strutturale, il rischio è che nuovi casi come Bury, Wigan o Derby County possano ripetersi in futuro.