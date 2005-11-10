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L’evoluzione da De Zerbi, i numeri da urlo, Hurzeler: il Brighton è la vera rivale dell’Arsenal?

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Francesco Benvenuti
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Francesco Benvenuti
Oggi alle 09:42Calcio estero
14.11.2026 09:42Calcio estero
Fonti preferite
Miglior attacco con 26 gol, seconda miglior difesa, sette clean sheet e undici marcatori diversi: il Brighton ora fa paura anche ai colossi della Premier
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

Quella che arriva dal sud dell’Inghilterra non è più una semplice favola di provincia né tantomeno una fabbrica di plusvalenze: il Brighton di Fabian Hürzeler è ormai una realtà d'élite, al punto da candidarsi come una delle principali antagoniste dell'Arsenal in Premier League e come la favorita per la vittoria in Conference. Arrivato nel 2024 per prendere il posto di Roberto De Zerbi, dopo la promozione in Bundesliga con il St. Pauli, il tecnico tedesco - 33 anni compiuti a febbraio e diventato due anni fa il più giovane manager della storia ad esser mai approdato nel campionato inglese - ha plasmato una macchina perfetta nel suo 4-2-3-1, in un progetto sostenuto da un calciomercato fatto di intuizioni, cessioni (come quella di Joao Pedro al Chelsea) e investimenti, come i quasi 60 milioni spesi per strappare al Tottenham il centrale classe 2007 Vuskovic. Il passaggio dal De Zerbi-ball al gioco di Hurzeler è stato segnato dall'evoluzione dal controllo basato sul palleggio a quello sull'intensità e la riaggressione, con un aumento significativo della fisicità media della rosa (ora terza in Premier per duelli aerei vinti). Ciò che colpisce dei Seagulls non è tanto il player trading, quanto la capacità di aver costruito e mantenuto una fortissima identità tattica. I numeri del club nella Premier 2026-27 sono sconvolgenti.

Un attacco da urlo

Il Brighton è secondo in classifica, alle spalle dell’Arsenal, con 22 punti in 10 partite. La squadra di Hürzeler ha il miglior attacco del campionato inglese (26 reti) a fronte di 19,33 xG – con una overperformance di +6,66, miglior dato del torneo – e 20,35 xGOT, registrando un tasso di conversione rispetto ai tiri totali del 15%. Una delle forze del sistema Brighton risiede nella capacità di colpire in modo corale e imprevedibile: in Premier il capocannoniere è un centrocampista come Pascal Gross (classe 1991, 4 gol e altrettanti assist), leader di un collettivo che ha già mandato a segno 11 marcatori diversi. A brillare è soprattutto la linea verde, da sempre valorizzata dal club: considerando tutte le competizioni spiccano i 5 gol di Kostoulas (19 anni), i 4 del ventenne Yalcouyé e del ventunenne Hinshelwood, oltre ai 3 di Ayari (23 anni) e Rutter (24). Da segnalare anche i 4 gol di De Cuyper, esterno classe 2000 a lungo inseguito da big italiane come Milan, Juventus e Roma. Il Brighton è inoltre quarto per possesso palla (59,5%), secondo per tiri totali (16,9 a partita) e quarto per tiri in porta (5,2). Un altro dato ormai consolidato riguarda il PPDA, utile a misurare l’intensità del pressing offensivo e forse la miglior fotografia possibile per inquadrare il club dell’East Sussex: con 8,7 il Brighton è primo in tutta la Premier.

Un muro invalicabile

A rendere impressionante la marcia del club di proprietà di Tony Bloom è soprattutto la solidità difensiva. I Seagulls hanno la seconda miglior difesa della Premier (7 reti subite) e concedono pochissimo anche grazie al rendimento di Bart Verbruggen: il portiere olandese ha fronteggiato 10,63 xGOT, facendo registrare un saldo di +3,63 gol evitati e il 78,8% di parate sul totale delle conclusioni nello specchio. In Inghilterra il Brighton ha collezionato sette clean sheet su 10 partite: Aston Villa, Coventry, Arsenal, Sunderland, Crystal Palace, Manchester City e Brentford sono rimaste a secco, mentre le sette reti incassate sono arrivate contro Chelsea (4), Leeds (1) e Liverpool (2).

Il punto di domanda

La vera sfida per il Brighton sarà resistere alle fatiche dell’impegno infrasettimanale: in Conference è favorito per il titolo finale – al momento 7 punti dopo 3 giornate e zero gol subiti – senza dimenticare l’FA Cup. In Coppa di Lega il cammino si è invece interrotto anzitempo, ma certo non con demerito: dopo aver eliminato a domicilio il Manchester United a settembre, è arrivata la sconfitta ai rigori per mano del Manchester City. «I tifosi possono sempre sognare, noi possiamo solo controllare la nostra preparazione alle partite e come migliorare ancora», ha dichiarato Hurzeler dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Brentford per 2-0, firmata da Diego Gómez e Gross. I numeri certificano come quello del Brighton non sia affatto un momento passeggero: la corsa al vertice è aperta e Hürzeler e i suoi ragazzi hanno tutte le carte in regola per riscrivere la storia del club.

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