Nell’era dei social e dell’iper-comunicazione, il tempismo è tutto (e può giocare brutti scherzi). È quello che è successo al Blackpool, club di League One (la terza serie inglese), protagonista nella giornata di ieri di un caso comunicativo.

Alle 10:08, sull’account ufficiale X, il club celebrava con affetto il compleanno del tecnico Ian Evatt (classe 1981) augurandogli di godersi la giornata.

Happy Birthday to our Head Coach, Ian Evatt. 🎂 Have a great day, Gaffer! 🍊 #UTMP | @Beaverbrooks https://t.co/yp8FOTiBkC — Blackpool FC (@BlackpoolFC) November 19, 2026

Sette ore più tardi,sullo stesso profilo il Blackpool ha cambiato radicalmente registro, servendo a Evatt un amarissimo regalo di compleanno: l’annuncio dell’esonero dopo dodici mesi in panchina.

Blackpool Football Club can announce that Ian Evatt has departed his role as Head Coach after 12 months in charge. 🔗 https://t.co/9nrANu6njB https://t.co/Cldh9oMmRc — Blackpool FC (@BlackpoolFC) November 19, 2026

Passare dagli auguri al licenziamento nell’arco di una singola giornata ha trasformato l’episodio in un caso da manuale, e sotto i due post si è scatenata l’ironia tagliente degli utenti (compresi i tifosi dello stesso Blackpool), tra battute sul tempismo e il sarcasmo per il contrasto tra la celebrazione del mattino e il divorzio del pomeriggio. Decisivi, per le sorti dell'ormai ex allenatore arancione, i risultati di campo dei Seasiders: il Blackpool naviga attualmente al 20° posto in classifica in League One, con appena 3 vittorie in 13 partite.