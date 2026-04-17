TMW Calciomercato Inter, non solo Bastoni al Barcellona: un altro possibile big in partenza

Il Barcellona e l'Inter sono pronti ad aprire ufficialmente la trattativa per Alessandro Bastoni. Colloqui in corso tra le parti, i Blaugrana nell'affare potrebbero inserire Hector Fort, ora in prestito dai Blaugrana all'Elche. Contatti, come detto, frequenti per capire la fattibilità dell'affare, la volontà del giocatore e anche della possibile contropartita. Dopo il caos di queste settimane, Bastoni non avrebbe certo chiuso a un addio all'Italia e alla Serie A. E anche l'Inter è pronta a sedersi al tavolo.

Potrebbe però non essere il solo big a lasciare i nerazzurri in estate in una vera e propria rivoluzione del club del Presidente Giuseppe Marotta e del direttore sportivo, Piero Ausilio. Perché se dietro, in difesa, andranno via a zero Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, se potrà partire anche Carlos Augusto in caso d'offerta, non è scontata la permanenza di Denzel Dumfries.

Per l'olandese c'è la fila in Premier League, il Bayern Monaco non disdegna, in Spagna è seguito. E' un giocatore, Dumfries, di quelli con caratteristiche che in Inghilterra cercano come il pane: fisico, corsa, dinamismo, anche capacità tecniche. Un esterno che calpesti la linea e che sappia anche convergere, saltare l'uomo di forza. Una benedizione, in Inghilterra. E le offerte, per un giocatore che anche di recente ha cambiato entourage (e quando accade, è chiaro che la direzione presumibile sia quella dell'addio, o di un corposo rinnovo), non mancheranno.