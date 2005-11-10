Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'Ostiamare punta sull'esperienza in difesa: Piroli rinnova anche per la prossima stagione

L'Ostiamare punta sull'esperienza in difesa: Piroli rinnova anche per la prossima stagione
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
ieri alle 17:17Serie C

Dopo la promozione in Serie C, l'Ostiamare ha iniziato a programmare la stagione del professionismo, partendo intanto dai rinnovi di alcune pedine che hanno segnato la storia della vittoria della Serie D: tra queste, Danilo Piroli, che che vestirà la maglia biancoviola anche per il prossimo anno.
Di seguito, la nota del club laziale:

"L’Ostiamare è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Danilo Piroli, che vestirà la maglia biancoviola anche nella stagione sportiva 2026/27.

Difensore centrale classe 1989, Piroli è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso che ha portato il Club alla conquista del campionato e alla storica promozione in Serie C, mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche, affidabilità e una preziosa esperienza maturata nel corso della propria carriera.
Con oltre 150 presenze tra i professionisti, il difensore rappresenta una figura di assoluto valore all’interno del progetto tecnico dell’Ostiamare, che continua a lavorare con determinazione alla costruzione della rosa in vista del ritorno tra i professionisti.

Il rinnovo di Danilo Piroli costituisce un ulteriore tassello nella programmazione del Club, orientata a consolidare le basi della squadra che affronterà il campionato di Serie C 2026/27.

A Danilo va il più sincero augurio di buon lavoro per il prosieguo della sua avventura in biancoviola".

Articoli correlati
TMW - Monterosi, rinnovo annuale per Piroli: il difensore resta legato fino al 2024... TMW - Monterosi, rinnovo annuale per Piroli: il difensore resta legato fino al 2024
Altre notizie Serie C
Il Vado scioglie le riserve sul tecnico della C: in pole c'è Pastorino. Ha lasciato... Il Vado scioglie le riserve sul tecnico della C: in pole c'è Pastorino. Ha lasciato il Ligorna
Union Brescia, Pasini: "Rinviare ieri la gara intera? Ci sono i diritti tv, e poco... Union Brescia, Pasini: "Rinviare ieri la gara intera? Ci sono i diritti tv, e poco margine di manovra"
Bari, ancora problemi col San Nicola. Il Sindaco: "Non ho firmato alcuna lettera... Bari, ancora problemi col San Nicola. Il Sindaco: "Non ho firmato alcuna lettera di disponibilità"
Union Brescia, Balestrero: "È brutto giocare partite sospese e rinviate al giorno... Union Brescia, Balestrero: "È brutto giocare partite sospese e rinviate al giorno dopo”
Corini e la finale playoff: "Ascoli strutturato, ma il mio Brescia ha la convinzione... Corini e la finale playoff: "Ascoli strutturato, ma il mio Brescia ha la convinzione per farcela"
Ascoli, Tomei dopo il pari di Brescia: "Buon preambolo per una bella partita al ritorno"... Ascoli, Tomei dopo il pari di Brescia: "Buon preambolo per una bella partita al ritorno"
Ascoli, capitan Curado: "Bravi a rimetterci in partita in situazione particolare... Ascoli, capitan Curado: "Bravi a rimetterci in partita in situazione particolare come quella di Brescia"
Union Brescia, Corini parla di mancanza di lucidità. Tomei vede invece il Dna del... Union Brescia, Corini parla di mancanza di lucidità. Tomei vede invece il Dna del suo Ascoli
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La sconfitta di Vlahovic e quella della Juventus: Dusan si sopravvaluta con richieste fuori mercato. Chi potrà accontentarlo? Juve senza Champions: perderlo a 0 è grave, ecco come reagirà
Primo piano
Immagine top news n.0 Il "veterano" Pio Esposito guida la giovane Italia al successo in Lussemburgo
Immagine top news n.1 Real Madrid, Dumfries ha già svolto le visite mediche in Olanda: ecco quando verrà annunciato
Immagine top news n.2 Lazio, Romagnoli sta per dire addio: accordo con l'Al Sadd, tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Alla Lazio inizia l'era Gattuso. Il nuovo allenatore è arrivato a Formello: le immagini
Immagine top news n.4 Juventus-Vlahovic: sarà addio. L'accordo per il rinnovo non è stato trovato
Immagine top news n.5 Hojlund è tutto del Napoli. Maturate le condizioni per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante
Immagine top news n.6 Corvino lascia il Lecce: "Se senti di non avere più le forze devi fermarti"
Immagine top news n.7 Napoli, se parte Anguissa è Javi Guerra il primo nome per il centrocampo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quale big farà la follia di accontentare Vlahovic a cifre da top player? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Milan si ostina a volere un allenatore straniero? Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 A volte ritornano: perché Kolo Muani è il colpo giusto per l'attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Brahim Diaz e Nico Paz, destini incrociati: Juve e Como sperano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Un mercato senza Corvino: l'addio al Lecce e gli scenari futuri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Daniele Amerini: "Paratici dovrà costruire la Fiorentina dei prossimi anni"
Immagine news Serie A n.2 Juve, Giletti: "Se si continua così, si giocherà per entrare in Conference"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Braglia: "Vlahovic non meritava certe cifre, sto dalla parte della società"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 FOTO - Lussemburgo-Italia 0-1, le immagini più belle della vittoria degli azzurri
Immagine news Serie A n.2 Nico Paz torna al Real Madrid? Florentino Perez: "Interessa alle big, deciderà Mourinho"
Immagine news Serie A n.3 Erano 114 anni che la Nazionale italiana non aveva un 11 così giovane
Immagine news Serie A n.4 Il Monza vuole farsi un regalo per la Serie A: l'obiettivo per l'attacco è l'argentino Echeverri
Immagine news Serie A n.5 Non solo Vlahovic, dall'attacco della Juventus può uscire anche Openda: proposte da 3 club esteri
Immagine news Serie A n.6 Italia, next stop: Creta. E ci sono 6 giocatori che scalpitano per l'esordio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, per la poltrona di Ds è corsa a tre. Ma non sorprenderebbe la soluzione interna
Immagine news Serie B n.2 Non solo Baroni e Gilardino. L'Hellas Verona guarda anche a Possanzini per la panchina
Immagine news Serie B n.3 Vulcano vuole spiccare il volo da primo allenatore. L'ex vice di Pioli piace anche in Serie B
Immagine news Serie B n.4 Oggi la prima udienza per il futuro della Juve Stabia: aggiornamento al 10 giugno. La nota del club
Immagine news Serie B n.5 Mantova, si riparte...a due passi da casa. Ritiro estivo a Sirmione dal 20 al 30 luglio
Immagine news Serie B n.6 Modena, la nuova struttura dirigenziale: Catellani Dg, a breve la nomina del nuovo Ds
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Vado scioglie le riserve sul tecnico della C: in pole c'è Pastorino. Ha lasciato il Ligorna
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Pasini: "Rinviare ieri la gara intera? Ci sono i diritti tv, e poco margine di manovra"
Immagine news Serie C n.3 Bari, ancora problemi col San Nicola. Il Sindaco: "Non ho firmato alcuna lettera di disponibilità"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Balestrero: "È brutto giocare partite sospese e rinviate al giorno dopo”
Immagine news Serie C n.5 Corini e la finale playoff: "Ascoli strutturato, ma il mio Brescia ha la convinzione per farcela"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Tomei dopo il pari di Brescia: "Buon preambolo per una bella partita al ritorno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lussemburgo-Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lussemburgo-Italia, al via il nuovo corso azzurro
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto PSG-Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia Femminile scende in campo...a ritmo di musica. Lorenzo Fragola alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Cantore detta la linea: "Abbiamo due finali davanti e dobbiamo vincerle entrambe"
Immagine news Calcio femminile n.3 La panchina della Juve parlerà spagnolo: non solo Tomé. Seguiti anche Sanchez e Cortes
Immagine news Calcio femminile n.4 Giugliano fa 100 con l'Italia: "Vorrei rigiocare la semifinale dell'Europeo. Ora punto al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Continua l'esperienza all'estero di Conti: dopo l'India U17 allenerà il Queretaro in Messico
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, è addio con Ferrara: ha risolto il contratto e dal 1° luglio sarà libero
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Diego Maradona e quell'intervista che non è mai andata in onda Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Leao e Vlahovic, simboli di un calcio che è sempre più “parlato”