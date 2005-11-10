L'Ostiamare punta sull'esperienza in difesa: Piroli rinnova anche per la prossima stagione
Dopo la promozione in Serie C, l'Ostiamare ha iniziato a programmare la stagione del professionismo, partendo intanto dai rinnovi di alcune pedine che hanno segnato la storia della vittoria della Serie D: tra queste, Danilo Piroli, che che vestirà la maglia biancoviola anche per il prossimo anno.
Di seguito, la nota del club laziale:
"L’Ostiamare è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Danilo Piroli, che vestirà la maglia biancoviola anche nella stagione sportiva 2026/27.
Difensore centrale classe 1989, Piroli è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso che ha portato il Club alla conquista del campionato e alla storica promozione in Serie C, mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche, affidabilità e una preziosa esperienza maturata nel corso della propria carriera.
Con oltre 150 presenze tra i professionisti, il difensore rappresenta una figura di assoluto valore all’interno del progetto tecnico dell’Ostiamare, che continua a lavorare con determinazione alla costruzione della rosa in vista del ritorno tra i professionisti.
Il rinnovo di Danilo Piroli costituisce un ulteriore tassello nella programmazione del Club, orientata a consolidare le basi della squadra che affronterà il campionato di Serie C 2026/27.
A Danilo va il più sincero augurio di buon lavoro per il prosieguo della sua avventura in biancoviola".