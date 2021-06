Calhanoglu all'Inter. Il giocatore è ora in volo da Baku a Istanbul: intesa raggiunta ieri

Arrivano ulteriori dettagli sul passaggio all'Inter di Hakan Calhanoglu. Un'intesa praticamente definita in tutto e per tutto, restano da limare gli ultimi dettagli e le parti lo faranno nel pomeriggio di oggi in videocall. Intanto Calha è in volo con la Nazionale da Baku a Istanbul, pronto poi per essere di nuovo in Italia, domani, per le visite coi nerazzurri. Contratto più alto rispetto alle prime indicazioni, intorno ai 6.