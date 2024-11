Calhanoglu fa 19 su 19 dal dischetto con l'Inter: "Numeri importanti che voglio migliorare"

Hakan Calhanoglu, match winner della sfida contro l'Arsenal vinta dall'Inter per 1-0, ha parlato ai microfoni dell'emittente statunitense CBS intervistato dall'ex portiere Peter Schmeichel.

Al turco è stato chiesto dei suoi pensieri nel momento del calcio di rigore che ha regalato i tre punti ai suoi, col suo score in nerazzurro che ora parla di 19 penalty trasformati su 19 calciati: "Quando l'arbitro stava sentendo il VAR io ho cercato subito solo di concentrarmi su me stesso e su quel momento, il rigore è sempre 50 e 50, non è mai facile segnare. Per me è importante mantenere questi numeri, ora sono 19 su 19 e voglio arrivare ancora più in alto".