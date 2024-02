Calhanoglu infallibile dal dischetto? Szczesny: "Inutile anche studiarlo, è forte"

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a TNT Sports prima del Derby d'Italia: "Sicuramente è una partita molto molto importante per la classifica però mancano ancora 14-15 partite quindi non è la partita che decide lo scudetto. Detto questo, è una partita che darà un segnale forte al campionato se una delle due squadre riuscirà a portarla a casa".

Vi sentite al livello dell'Inter?

"L’Inter è forte, è molto forte, ma non mi sento di dire che abbiano qualcosa in più rispetto a noi. Sono una squadra molto matura perché facendo tanti gol riesce comunque a non subire tanto. È da tutto l’anno che stanno facendo molto molto bene, ma noi andiamo lì con la speranza di portare a casa un risultato molto molto importante".

Calhanoglu è infallibile dal dischetto?

"Calhanoglu è forte: non c’è nemmeno tanto bisogno di studiarlo, perché è uno di quei rigoristi che quando tira come sa tirare puoi studiarlo per ore, ma non lo pari lo stesso. Soprattutto quel rigore chiuso, molto forte, quando tira bene non c’è la possibilità di pararlo. Comunque sto studiando sia lui che Lautaro, anche lui è un buon rigorista. Sperando di non affrontare un rigore...".

Non si fischiano un po’ troppi rigori nell’ultimo periodo?

"È una conseguenza naturale del VAR: ci sono tanti episodi che non si vedono dal campo, ma poi con il VAR vengono fischiati di più. Non mi lamento, anche perché quest’anno non ne abbiamo subito nemmeno uno".

Inter-Juve quale partita può essere in Inghilterra?

"Sarebbe un Manchester United-Liverpool, e lo dico da tifoso dell’Arsenal, quindi mi da fastidio. Continuo a seguire l’Arsenal, la squadra che tifo da bambino: stanno facendo bene, seguo quasi ogni partita. Da quando c’è Mikel Arteta hanno fatto tanti passi in avanti e sono lì per competere per lo scudetto".