Calhanoglu: "Inter nervosa? Nello spogliatoio c'è un grande clima, siamo una famiglia"

Hakan Calhanoglu, intervistato da Dazn dopo il rotondo 5-1 dell'Inter sul Monza in cui ha trovato la prima doppietta nella sua carriera nel campionato italiano, ha commentato così la partita vinta dai nerazzurri, che adesso partiranno per l'Arabia Saudita: "Abbiamo lavorato bene in questa settimana, abbiamo avuto tempo di lavorare e migliorare. È stato importante vincere contro il Monza, hanno giocatori di qualità e sanno giocare, è una buona risposta dopo una partita come quella contro il Verona. Siamo entrati molto bene in partita e credo che abbiamo meritato di vincere oggi".

Sei diventato un giocatore totale…

"Ascolto e vedo quello che dite, ringrazio i miei compagni e i tifosi che mi aiutano e danno questa forza. Io sto cercando di dare sempre il massimo per i miei compagni, per la squadra: è un momento bello, credo che alla fine sia come una torta".

Avete dimostrato che siete un grande gruppo. Nello spogliatoio vi arrabbiate o ridete se leggete di un'Inter nervosa?

"In allenamento ci incazziamo tra di noi, ma nello spogliatoio c'è un clima molto positivo. Siamo come ci vedete in campo, una famiglia anche fuori dal campo. E si vede".

Quanta voglia c'è di andarsi a prendere la Supercoppa ora?

"Vogliamo difendere il trofeo".